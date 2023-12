Oposição acusa Governo de deixar SNS em "farrapos"

A oposição em peso criticou o acordo do Governo com um dos sindicatos dos médicos, já que os partidos consideram insuficiente. "Os problemas e os constrangimentos continuam a suceder-se" apesar desse acordo, disse o deputado do PSD Rui Cristina. Acusa Manuel Pizarro de se "vangloriar" de um acordo "intercalar" e que as negociações com os médicos foram "penosas". "O PS deixa aos portugueses um SNS em farrapos", critica, elencando o "burnout e emigração dos médicos" como "dois sinais que algo vai muito mau no SNS", rematou.

O ministro da saúde está esta quarta-feira no parlamento a pedido do Chega para saber "as verdadeiras intenções negociais do governo" nas negociações com os médicos. No Parlamento o deputado do Chega Pedro dos Santos Frazão questionou o ministro sobre a "razão deste cenário em portugal" referindo ao caos na saúde.

Manuel Pizarro considera que o tema já não se põe uma vez que "não é uma ficção, houve mesmo um acordo" com os médicos. Admite que há problemas mas volta a sublinhar que "o SNS está a produzir mais cuidados do que alguma vez na sua existência". Promete que nos próximos dias o governo vai publicar respostas a várias dúvidas sobre a dedicação plena dos médicos. "As notas de esclarecimento" serão publicadas entre "hoje e amanhã sobre a dedicação plena", disse.

Para a deputada Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal, o Governo está a "aprovar diplomatas, tudo a correr, antes de acabar" e este acordo não passa de um "intercalar" que serve apenas para "quem vier a seguir que resolva. "tentar resolver às pressas o que em oito anos o governo não teve capacidade de resolver", rematou.

Para o PCP é um "mau acordo com um sindicato médico" com limitações extremas. PCP recorda que se "fosse bom teríamos uma reação positiva" dos médicos, o que considera não ter acontecido. "Ainda não conheci um único (médico) que me diga" que é um bom acordo, sublinhou a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.