Os Verdes pedem fim das portagens na A1 em Vila Franca de Xira e Alverca

Segundo o partido, a situação torna-se "incomportável para quem tem que diariamente utilizar esta via".

12:05

O Partido Ecologista Os Verdes pediu ao Governo a abolição das portagens na A1 em Alverca do Ribatejo e em Vila Franca de Xira, junto a Lisboa, até que existam alternativas de circulação à Estrada Nacional 10.



Numa proposta de resolução entregue na Assembleia da República, o partido ecologista recomenda ao Governo a abolição das portagens na A1 em Vila Franca de Xira e em Alverca, por considerar que o congestionamento diário da EN10, principalmente nas "horas de ponta", está a empurrar os residentes para a A1, "com os inerentes custos financeiros acrescidos pelo pagamento da respetiva portagem".



Segundo o partido, a situação torna-se "incomportável para quem tem que diariamente utilizar esta via para se deslocar para o trabalho ou escola".



Os Verdes consideram ainda que esta medida é "urgente para que a mobilidade das populações, a circulação dos veículos e a qualidade ambiental dentro destas localidades, atravessadas pela EN10, sejam melhoradas, e por consequência se traduzam em ganhos económicos para o próprio concelho de Vila Franca de Xira que não apresenta alternativas a esta dificuldade de mobilidade".