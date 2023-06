Pedro Nuno Santos diz que foi o único nos últimos 50 anos a deixar TAP e CP a dar lucro

O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos começa por falar na comissão de Economia desta terça-feira sobre a questão da privatização da TAP. "Para o bem, a empresa era do privado. Para o mal, a empresa era do Estado. Esta é a forma mais clara de resumir o negócio de 2015", atira.



Pedro Nuno Santos afirma que o PSD concretizou na TAP um "negócio mal feito que lesou o interesse público"." Foi mais um mau negócio que o Estado fez sob a liderança de PSD e CDS", diz.





"A auditoria é suficientemente grave para nós a ignorarmos e continuarmos a fazer audições como se não soubéssemos que há uma auditoria que diz que é possível que todos tenhamos sido enganamos. E eu digo todos: que a TAP tenha sido enganada, que o Governo do PSD tenha sido enganado, que o país tenha sido enganado", afirmou.

O ex-governante acrescentou que, se se confirmar a veracidade dos indícios apontados na auditoria ao negócio com a Airbus feito pelo ex-acionista privado da TAP David Neeleman, que apontam para a possibilidade de a companhia aérea estar a pagar acima do preço do mercado, tem de se "exigir que os contratos sejam revistos".



Pedro Nuno Santos defendeu que "não há mais nenhum ministro" nos últimos 50 anos que "se possa gabar" de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP "a dar lucro" e sublinhou o "muito orgulho do trabalho" feito pelo Governo para "salvar a TAP", tendo-se conseguido provar que "a TAP, empresa pública, pode dar lucro".

"Não foi um acaso, porque no ano em que conseguimos que a TAP desse lucro, também conseguimos que na primeira vez na sua história a CP desse lucro. Não há mais nenhum Governo, não há mais nenhum ministro que, nos últimos 50 anos, se possa gabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar lucro", enfatizou.





Em atualização