PS e PSD votam a favor do Estado de Emergência e BE abstém-se. Siga ao minuto o debate no Parlamento

O parlamento vai votar esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 01 de março para permitir medidas de contenção da covid-19, que tem aprovação assegurada, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.

O projeto de decreto do Presidente da República que os deputados irão debater e votar prevê que seja definido um plano faseado de reabertura das aulas presenciais, inclui uma ressalva a permitir a venda de livros e materiais escolares e admite limites ao ruído em certos horários nos edifícios habitacionais para não perturbar quem está em teletrabalho.

Ao minuto Atualizado a 11 de fev de 2021 | 16:10

16:01 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Pedro Filipe Soares: "O confinamento começa a dar resultados" "O confinamento começa a dar resultados", começa por dizer Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, durante a sua intervenção no Parlamento.



O partido confirma que vai abster-se na votação do estado de emergência.

16:00 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Rui Rio: "Quem nos governa não tem estado plenamente à altura das responsabilidades" É a vez de Rui Rio, líder do PSD, intervir.



O deputado refere que o Governo tem estado bem longe do que lhe compete e que deverá planear melhor as suas ações, referindo a importância de vacinar mais rápido, através da criação, a tempo e horas, de mais locais de vacinação.



"Quem nos governa não tem estado plenamente à altura das responsabilidades", atira.



Relativamente às escolas, o social democrata sublinha que o País não pode ser o melhor do mundo quando não preparou as escolas e alunos para o ensino à distância, admitindo que as escolas são um foco de contágio da Covid-19.

15:54 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira PS vai apoiar aprovação do Estado de Emergência Durante a sua intervenção, Porfírio Silva, do PS, refere que o partido apoia a renovação do Estado de Emergência com a necessidade de proporcionar enquadramento legal apropriado a milhões de portugueses.







15:43 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Marta Temido: "Consideramos que há erros, necessidade de correção" "Governo sempre utilizou medidas proporcionais face à situação da pandemia", começa por dizer a ministra da saúde, Marta Temido, durante a sua intervenção no Parlamento.



"Consideramos que há erros, necessidade de correção", admite, afirmando no entanto que não se deve "ceder ao populismo".



15:37 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira PS: "Hoje sabemos que devíamos ter feito diferente" "Hoje sabemos que devíamos ter feito diferente", admite Pedro Delgado Alves, do PS, durante a sua intervenção, referindo-se sobre as medidas decretadas durante o período natalício e as respetivas consequências.

15:35 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira PSD: "Governo acha que foi genial" "Dos melhores resultados do Mundo, devido ao melhor Governo do Mundo, passámos para o pior resultado do Mundo. Espero que não digam que é por causa do pior povo do Mundo", atira Carlos Paixoto, do PSD.





O deputado social-democrata afirma que o "governo acha que foi genial" ao lidar com questões como o encerramento das escolas, acusando o Executivo de não ter arranjado uma solução imediata para as aulas, uma vez que não existiam compustadores para todos os alunos.



"Senhores ministros, vacinem-se, mas vacinem o primeiro-ministro contra a desorientação", conclui.

15:30 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira BE: "A crise social já está instalada" Moisés Ferreira, Bloco de Esquerda, relembra que "a crise social já está instalada" na casa de muitos portugueses.

15:25 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira PCP: "Não basta apenas pensar em confinar, confinar, confinar" António Filipe, do PCP, refere que alguns setores necessitam de medidas de restrição, mas também de medidas adequadas face às restrições.



"Não basta apenas pensar em confinar, confinar, confinar", relembra o deputado.

15:20 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira CDS-PP: "Faltam ainda vários indicadores nos relatórios apresentados" O deputado João Gonçalves Pereira, do grupo parlamentar do CDS-PP, afirma que faltam ainda vários indicadores nos relatórios apresentados, nomeadamente sobre a Linha SNS24 e a aplicação 'StayAway Covid'.



O partido tinha já referido que iria apoiar a renovação deste Estado de Emergência.



"É urgente preparar cada estado de emergência de forma a aproximarmo-nos daquele que será o último", frisa.

15:16 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira PAN: "Falta de consenso de especialistas e fazedores de opinião pública não facilitaram processo" Inês Sousa-Real, do Partido Animais e Pessoas (PAN), afirma que o País caminha de Estado de Emergência em Estado de Emergência, sem que haja uma linha estratégica equilibrada.



"A falta de consenso de especialistas e fazedores de opinião pública não facilitaram este processo", relembra a deputada.

15:12 | 11/02 Marta Quaresma Ferreira Ventura: "As escolas são o maior exemplo do falhanço deste estado de emergência" É a vez do líder do Chega, André Ventura, intervir, relembrando que "45% das empresas de hotelaria e restauração estão em insolvência".



Ventura sublinha ainda que "as escolas são o maior exemplo do falhanço deste estado de emergência", que deverá ser renovado esta tarde.