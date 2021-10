Partido "Os Verdes" questiona Governo sobre cirurgias adiadas no Hospital de Dona Estefânia

O PEV questionou esta quarta-feira o Governo sobre quantas cirurgias foram adiadas por causa da falta de material no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, e que medidas estão a ser tomadas para resolver este problema.

De acordo com uma pergunta endereçada ao Ministério da Saúde, através da Assembleia da República, o Partido Ecologista "Os Verdes" interpela o Governo sobre se tem "conhecimento desta situação de adiamento de cirurgias" no serviço de urologia daquele hospital.

"Confirma o Governo que esse adiamento se deve a falta de material para realizar as cirurgias", questiona o partido, pedindo para saber "qual a razão para se ter chegado a esta situação".

O PEV pergunta ainda quantas cirurgias foram adiadas e "em que áreas clínicas", e que "medidas está o Governo a tomar no sentido da resolução desta situação", assim como um prazo para a solucionar.

De acordo com informações que o grupo parlamentar recebeu, há "pelo menos sete cirurgias adiadas" por causa da falta de materiais para as realizar, uma das quais de "uma criança com quatro anos" com um diagnóstico de "Cálculo Renal Coraliforme, apresentando grande perda hemática na urina, cuja cirurgia não pôde ser realizada por falta de material, nomeadamente de Laser para Cálculos Renais".