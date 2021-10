Partidos conhecem hoje linhas gerais da proposta do Governo para o Orçamento de Estado

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, apresenta esta quarta-feira durante todo o dia aos partidos da oposição, em reuniões individuais, as linhas gerais da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

A partir das 08h30, na Assembleia da República, João Leão -- juntamente com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro -- recebe os partidos "ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição" nas habituais reuniões que antecedem a entrega da proposta do executivo, que dará entrada no parlamento no dia 11 de outubro.

O PSD será o primeiro partido a ser recebido para conhecer as linhas gerais da proposta orçamental do Governo.