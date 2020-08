PCP anuncia medidas obrigatórias na festa Avante!. Saiba quais

O PCP anunciou todas as medidas, de carácter obrigatório durante a realização da festa Avante!, no jornal Avante.Em duas páginas dedicadas à festa, o partido avança que a mesma - cuja data de realização é entre 4 a 6 de setembro - manterá o acampamento exterior como em outros anos mas com lotação limitada. São obrigatórios o uso de máscara no acesso aos espaços e a todos os serviços de atendimento.Quanto à alimentação vendida no recinto, esta será adaptada às condições atuais, não havendo retorno de utensílios para os espaços de serviço e confeção de alimentos.O espaço de 100.00 metros quadrados servirá para "descongestionamnto e alargamento de todas as áreas com atividades para uma adequada circulação". Haverá também um "assintente de plateia" que terá como funções facilitar o "encaminhamento para a ocupação dos lugares e um papel de ajuda ao respeito pelas regras".Pagamentos serão feitos de forma digital e contactless e troca de dinheiro será de se evitar. Só existirão dois pontos de multibanco no espaço.As instalações sanitárias também serão diferentes este ano, optando a organização por espaços mais amplos e um exclusivo para crianças. As mesmas terão "limpeza e desinfeção mais frequente e mais profunda".No recinto também haverão diferenças com construção de paredes e redução de áreas de bares e restaurantes e alargamento dos espaços de esplanada que garantam distância física entre as pessoas.Dispensadores de álcool gel também serão distribuídos pelo espaço.