PCP do Porto reclama compromissos para alargamento da rede de metro até 2030

A Direção da Organização Regional do Porto (DORP) do PCP reclamou esta sexta-feira a definição de um calendário para a concretização, até 2030, da extensão da atual rede do metro na região.

Em comunicado hoje enviado às redações, a organização regional do partido reclama "a calendarização da concretização, até 2030", de vários projetos da rede da Metro do Porto.

Entre os projetos elencados encontra-se o "prolongamento até à Trofa, a partir do ISMAI [Maia], devolvendo o transporte a estas populações que há mais de 20 anos ficaram sem o comboio", ou ainda a "linha de Valbom [Gondomar], com ligação ao centro de Gondomar a partir de Campanhã, perspetivando uma ligação futura a Fânzeres, criando uma rede circular com a linha Laranja".

Os comunistas pretendem também a definição de prazos para a "ligação a São Mamede de Infesta [Matosinhos], a partir da atual estação Pólo Universitário, perspetivando a ligação futura a Matosinhos Sul e criando uma ligação circular entre Matosinhos e o Porto".

Também é reivindicada a calendarização, até 2030, da "ligação à Maia, a partir do Hospital de São João, perspetivando a junção com a linha do Aeroporto na estação Verdes, criando uma ligação circular com a cidade da Maia".

Os comunistas pretendem ainda recuperar o projeto da linha de Campo Alegre, que foi preterida em detrimento da construção da linha Rosa (São Bento - Casa da Música), que decorre atualmente.

O DORP do PCP refere ainda a "linha das Devesas [Vila Nova de Gaia], a partir da Casa da Música, perspetivando a ligação com a linha do Campo Alegre e a linha Amarela em Vila D'Este, criando uma ligação circular entre Gaia e o Porto".

O PCP entende que a assinatura do protocolo de expansão de fevereiro de 2020 entre Governo, autarquias e Área Metropolitana "significou a capitulação dos presidentes de Câmara perante o Governo que, deliberadamente, há vários anos incumpre compromissos assumidos com a região".

O partido anunciou "uma acção de contacto com a população", na próxima semana, exigindo a "concretização das promessas que autarcas e governantes há muitos anos têm feito".

Atualmente, está prevista a criação da linha Rubi, ligação entre Santo Ovídio e Casa da Música, através da estação das Devesas, com ligação à linha Amarela em Santo Ovídio, cujo Estudo de Impacto Ambiental já deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Além da construção da linha Rosa, encontra-se também atualmente em obra a extensão da linha Amarela do Metro do Porto entre Santo Ovídio e Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia.

A cargo da Metro do Porto está também o projeto do 'metrobus' (autocarro em canal dedicado) entre a Casa da Música, a Praça do Império e a Praça Cidade do Salvador (Matosinhos), cuja construção deverá arrancar em julho.