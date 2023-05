PCP pede que Presidente da República e executivo se concentrem na resolução dos problemas da população

O PCP pediu esta quinta-feira ao Presidente da República e ao Governo que se concentrem na resolução dos problemas da população e considerou "lamentável toda a sucessão de casos" que tem envolvido o executivo.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, apelou a que, numa altura em que, "no plano económico e social, se avolumam problemas" e se assiste a "um conjunto de episódios lamentáveis que envolvem membros do Governo", não se desviem "as atenções daquilo que é central e crucial".

"Aquilo que os trabalhadores, os reformados, o povo reclama são respostas para os problemas com os quais estão confrontados: os salários e as pensões não chegam até ao fim do mês, há dificuldades na habitação, no acesso à saúde, para colocar comida todos os dias na mesa", disse.

Paula Santos defendeu que o Presidente da República e o Governo devem estar "concentrados na resposta a estes problemas", pedindo que "não se aproveitem os problemas para evitar as soluções que são necessárias".

A líder parlamentar do PCP acrescentou que, "há pouco mais de um ano", a Assembleia da República foi dissolvida "de forma tempestiva", tendo surgido um Governo de maioria absoluta das eleições legislativas.

"Não há nada que impeça o atual Governo de dar resposta a estes problemas. A questão central neste momento é encontrar soluções, avançar com as soluções para resolver os problemas na vida das pessoas", disse.

Questionada se o PCP desvaloriza assim o episódio que envolveu o Governo, Paula Santos afirmou que o seu partido nunca disse isso.

"Nós consideramos que a situação é muito grave e que efetivamente tem sido lamentável toda a sucessão de casos que tem vindo a público e que envolvem elementos do Governo. Queremos é colocar em cima da mesa as questões que são fundamentais para dar resposta aos problemas", vincou.