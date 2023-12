Pedro Nuno Santos lidera corrida a secretário-geral do PS com vitória em 10 dos 12 distritos apurados

O ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos segue em frente nas eleições para secretário-geral do PS com vitória em 10 dos 12 distritos já apurados, segundo dados preliminares a que oteve acesso.O candidato lidera nos distritos de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Lisboa, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal e Viana do Castelo. Já José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, vence nos distritos do Oeste e Vila Real.O distrito em se nota uma diferença mais expressiva é o de Aveiro, com Pedro Nuno Santos a somar 1299 votos e José Luís Carneiro 404.Os militantes do PS continuam a votar este sábado para eleger o próximo secretário-geral nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira.Esta noite serão divulgados, pelas 23h30, os resultados na sede nacional do PS.