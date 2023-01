Pedro Nuno Santos sai do Secretariado Nacional do PS

tem a tutela setorial da transportadora aéra, conforme revelou o CM.





Ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos vai sair do Secretariado Nacional do Partido Socialista, avança a SIC Notícias.Pedro Nuno Santos pediu demissão do Governo a semana passada, após a polémica relacionada com a indemnização da TAP, no valor de 500 mil euros, à secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis , notícia avançada pelo. Alexandra Reis recusou devolver o dinherio e acabou depois por se demitir. indemnização paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro foi autorizada pelo Ministério das Infrastruturas , que