Marcelo quer ir de férias para o interior e incentiva a que lhe sigam o exemplo

"Gostava de vir aqui passar um ou dois dias", disse o Presidente da República.

Por Lusa | 19:42

O Presidente da República disse este domingoque está a pensar ir de férias em agosto para as zonas afetadas pelos incêndios de junho e outubro de 2017 e quer incentivar os portugueses a seguirem-lhe o exemplo.

"Eu gostava de vir aqui passar um ou dois dias e na zona da tragédia de outubro um ou dois dias, no começo de agosto ou no final de agosto, como se fosse passar férias. Entre aspas, como turista", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem da cerimónia de homenagem às vítimas mortais, promovida pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG).

O chefe de Estado antecipou que nesses períodos um ou dois dias de férias poderá "estar na praia das Rocas (a piscina com ondas localizada em Castanheira de Pera)" e "fazer percursos pedestres" na região de Pedrógão Grande "e depois um pouco mais a norte, nesta região interior ou dos vários interiores".