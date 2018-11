Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PGR analisa caso das faltas de José Silvano no Parlamento

Procuradoria averigua se há algum procedimento a desencadear no âmbito das competências do MP.

Por Bernardo Esteves e Lusa | 21:51

A Procuradoria-Geral da República está a analisar o caso das faltas do deputado José Silvano no Parlamento.



Ao Correio da Manhã a Procuradoria afirma que se encontra a "analisar os elementos que têm vindo a público com vista a decidir se há algum procedimento a desencadear no âmbito das competências do Ministério Público".



"Não é correto nem rigoroso falar-se em investigação", afirma fonte oficial da Procuradoria da República.



No sábado, o semanário Expresso noticiou que José Silvano não faltou a qualquer das 13 reuniões plenárias realizadas em outubro, apesar de em pelo menos um dos dias ter estado ausente.



Uma informação falsa, conforme o próprio admitiu ao Expresso, dado que na tarde de 18 de outubro esteve no distrito de Vila Real ao lado de Rui Rio, líder do partido, cumprindo um programa de reuniões que teve início às 15h30.



Apesar disso, alguém registou a presença do secretário-geral social-democrata logo no início da sessão plenária, quando passavam poucos minutos das 15h00.



Esta quarta-feira, José Silvano assinou a folha de presença da comissão eventual para a Transparência, mas não assistiu à reunião.



O parlamentar chegou à hora do início da reunião, 14h00, assinou a lista de presenças e deixou a sala onde decorreu a reunião, que se prolongou até cerca das 16h00, sem sequer chegar a sentar-se, e não mais voltou.



Em atualização