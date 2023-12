Retomado Plenário na Assembleia da República após ser interrompido devido a cheiro a queimado

O Plenário na Assembleia da República foi retomado após ter sido interrompido devido a um cheiro intenso a queimado.A sessão foi retomada cerca de 20 minutos depois de ter sido suspensa. O Plenário começou pelas 15h00 e foi interrompido pouco antes das 16h00.Na ordem do dia dos temas a tratar nesta sessão estão os projetos de lei e de resolução apresentados pelo PAN sobre a proteção animal.Também serão lidas as mensagens do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação dos decretos sobre a alteração de estatutos da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Enfermeiros.