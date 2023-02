Portugal disponibiliza 140 operacionais para ajudar o Chile nos incêndios, afirma ministro da Administração Interna

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou esta segunda-feira que Portugal está preparado para enviar 140 elementos para apoiar a combater os incêndios no Chile e relembrou que o país tem apoiado Portugal em "alturas criticas dos incêndios".Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro explicou que Portugal já manifestou ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia a "disponibilidade de meios para apoiarmos os incêndios que decorrem no Chile". O ministro realçou que Portugal está à espera da autorização das autoridades chilenas para enviar os operacionais para o país.Os incêndios no Chile já fizeram pelo menos 24 mortos e quase 1000 feridos.José Luís Carneiro manifestou ainda disponibilidade para apoiar a Turquia, que foi esta segunda-feira atingida por um sismo. "Assim que sejam apuradas as necessidades, a nossa disponibilidade é total", disse o ministro da Administração Interna.