Portugal mostra-se disponível para acolher desalojados de campo de refugiados de Moria

O Governo português manifestou esta sexta-feira disponibilidade para acolher pessoas que se encontravam no campo de refugiados de Moria, na Grécia, e que ficaram desabrigadas após um violento incêndio.

"No âmbito do Acordo Bilateral já assinado entre Portugal e a Grécia, irá proceder-se à agilização da já prevista transferência das primeiras 100 pessoas. Este Acordo Bilateral, que prevê o acolhimento de até 1000 pessoas que se encontram em campos de refugiados na Grécia, obteve luz verde da Comissão Europeia e tem vindo a ser acompanhado pela Organização Internacional para as Migrações", pode ler-se num comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna às redações.

Em setembro está prevista a chegada de 28 menores não acompanhados, provenientes de campos de refugiados da Grécia.