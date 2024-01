PPM vai integrar Aliança Democrática com o PSD e o CDS-PP

O Partido Popular Monárquico (PPM) vai integrar a Aliança Democrática (AD) em conjunto com o PSD e o CDS-PP. A informação foi avançada num comunicado enviado às redações.Também em comunicado, o PPM referiu que, na útima segunda-feira, o Conselho Nacional do partido reuniu-se "para deliberar a respeito da realização de uma coligação eleitoral com o PSD e o CDS-PP no âmbito das eleições legislativas nacionais de 10 de março de 2024".

"O Conselho Nacional do PPM deliberou, por unanimidade, integrar a coligação 'AD – Aliança Democrática' no âmbito das próximas eleições legislativas nacionais, após a conclusão, com êxito, das negociações que os partidos mantiveram nas semanas anteriores, ultrapassando assim as dificuldades iniciais na formalização do acordo", lê-se.



Em causa para a integração do PPM na coligação de direita está a existência de um património político comum na área da AD desde 1979, a existência de uma coligação prévia dos três partidos no âmbito das eleições legislativas da Região Autónoma dos Açores, a confluência de posições a que se chegou no âmbito da proposta e a "necessidade, premente e patriótica, de ajudar o país através da integração do partido numa alternativa reformista".

Em 21 de dezembro, foi conhecido que os presidentes do PSD e do CDS-PP iam propor aos órgãos nacionais dos seus partidos uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática, para as legislativas de março e as europeias de junho, que incluirá também "personalidades independentes".