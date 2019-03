"Seguro de vida do Governo foi a sua base de apoio e o que fez ao serviço do país" diz Marcelo

Presidente cumpre este sábado o quarto dia de visita a Luanda.

Por Lusa | 16:27

O Presidente português, que este sábado cumpriu três anos de mandato, defendeu em Luanda que "o seguro de vida do Governo foi a sua base de apoio parlamentar e aquilo que fez ao serviço do país".

Marcelo Rebelo de Sousa falava na conferência de imprensa final da sua visita de Estado a Angola, na Escola Portuguesa de Luanda, após ser questionado se sente que foi um pouco o "seguro de vida" do executivo minoritário do PS chefiado por António Costa, suportado por acordos com PCP, BE e PEV, numa solução inédita.

O chefe de Estado rejeitou essa leitura, contrapondo: "O seguro de vida do Governo foi a sua base de apoio parlamentar e aquilo que fez ao serviço do país. Isso é que foi o seu seguro de vida".