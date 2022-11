Presidente da República aceita alterações de secretários de Estado após demissões de António Costa

adjunto do primeiro-ministro, secretário de Estado da economia e secretário de Estado do turismo, comércio e serviços.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou esta quarta-feira as propostas do primeiro-ministro de exoneração dos secretários de Estado dos assuntos fiscais, da economia e do turismo, comércio e serviços e propostas de nomeação.Em nota publicada no site da Assembleia da República surgem os nomes dos novos secretários: António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes, Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio e Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida que ocuparão respetivamente os cargos de secretário de Estado

António Mendonça Mendes, até aqui secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é líder da Federação de Setúbal do PS e a sua nomeação destina-se a reforçar a coordenação política do Governo, na sequência da demissão deste cargo do ex-presidente da Câmara de Caminha Miguel Alves no passado dia 10.

Já na área do ministro António Costa Silva, apenas continua o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, ex-presidente da Câmara de Viana do Castelo.

De acordo com fontes do PS, João Neves e Rita Marques abandonam o Governo, depois de divergências com o ministro António Costa Silva em torno da questão de uma descida transversal do IRC.



A posse dos novos titulares vai decorrer na próxima sexta-feira, às 12 horas, no palácio de Belém.