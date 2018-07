Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente de Angola visita Portugal no Outono

Visita oficial deve acontecer depois da deslocação de António Costa a Luanda, prevista para Setembro.

O presidente de Angola, João Lourenço, vai visitar Portugal no próximo Outono, respondendo deste modo a um convite do Presidente português, Marcelo de Rebelo de Sousa, na tomada de posse como chefe de estado em Setembro do ano passado.



"Está fechado. O presidente de Angola vem a Portugal até final do ano", confirmou fonte oficial ao Expresso, que adianta que Marcelo e o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, aproveitaram o encontro desta segunda-feira para começar a procurar datas para a visita. Ainda assim, parece ser dado adquirido que a visita só acontecerá depois da deslocação do primeiro-ministro, António Costa, a Luanda em Setembro.



Também esta segunda-feira, Costa recebeu de Manuel Domingos Augusto uma carta do presidente angolano, João Lourenço, que disse traduzir "um sinal das boas relações" entre os dois países.



Manuel Domingos Augusto entregou esta carta a António Costa no início da reunião entre ambos, nas instalações provisórias do primeiro-ministro português, no Terreiro do Paço, em Lisboa.



António Costa recebeu o envelope fechado, em formato A4, tendo Manuel Domingos Augusto adiantado logo uma explicação para este acto diplomático: "É um sinal das boas relações" entre os dois países, disse. O teor desta missiva de João Lourenço para António Costa não foi divulgado pelas autoridades angolanas.