PS tem voto de condenação pelo "atentado contra a democracia" por bolsonaristas

O PS anunciou esta quinta-feira a apresentação de um voto de condenação pelo atentado contra a democracia no Brasil, na sequência de uma tentativa de subversão violenta da ordem constitucional por apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

Este voto, que será agora apreciado em Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, tem como primeiro subscritor o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, sendo também assinado pelos deputados socialistas Paulo Pisco, Francisco César, Jamila Madeira e Pedro Delgado Alves.

Segundo o PS, "os apoiantes de Jair Bolsonaro invadiram os edifícios que albergam as sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial, tendo vandalizado as instalações, reproduzindo os acontecimentos verificados em 2021 em Washington no assalto ao Capitólio dos Estados Unidos da América, sob instigação do antigo presidente Donald Trump, conforme ficou amplamente demonstrado nas conclusões do relatório da Comissão do Congresso dos Estados Unidos sobre os acontecimentos de 06 de janeiro de 2021".

Tal como aconteceu em Washington, assinala o PS, "os manifestantes em Brasília contaram com a conivência de alguns elementos das forças policiais, que não usaram a sua autoridade para impedir os manifestantes de avançar para o interior dos edifícios".

"Afigura-se igualmente condenável que, tendo os manifestantes cometido este atentado contra as instituições democráticas e praticado atos de vandalismo com a destruição de muito património público em seu nome, o antigo presidente Jair Bolsonaro se tenha abstido de fazer qualquer apelo para que parassem e regressassem a suas casas", refere-se neste voto do Grupo Parlamentar do PS.

O PS aponta depois que "estas ações de vandalismo contra as instituições democráticas tiveram uma "pronta e generalizada condenação por parte da comunidade internacional, com destaque para as Nações Unidas, a União Europeia e organizações ibero-americanas".

Nesse sentido, a bancada socialista pede que a Assembleia da República condene "o inaceitável atentado contra a democracia no Brasil, configurando uma tentativa de subversão violenta da ordem constitucional, perpetrado por apoiantes do antigo presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro".

O PS apela ainda a que "sejam feitas as necessárias investigações para conhecimento dos seus instigadores e apuramento de responsabilidades, fazendo votos que o país regresse rapidamente à normalidade social e política".