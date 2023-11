PSD avança com Orçamento retificativo caso vença eventuais eleições antecipadas

A investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde levaram na terça-feira ao pedido de demissão de António Costa, após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiç a. As eventuais eleições legislativas antecipadas têm de ser convocadas nos 60 dias subsequentes à publicação em 'Diário da República' da dissolução da Assembleia.

O Partido Social-Democrata vai avançar com um Orçamento retificativo se vencer as eventuais eleições antecipadas, declarou o secretário-geral do partido, Hugo Soares, à Antena 1, citado pela RTP. Esta quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está reunido com o Conselho de Estado para decidir se procede à dissolução do Parlamento Hugo Soares adiantou ainda que os sociais-democratas vão votar contra o Orçamento do Estado para 2024, caso a votação global do documento se dê a 29 de novembro por decisão do chefe de Estado.