PSD diz que Governo pouco baixa IRS, mantém IRC e recusa ceder aos professores no OE2024

O Governo começou, esta sexta-feira, a apresentar o Orçamento de Estado para 2024 aos partidos da oposição. Nestas reuniões com todos os partidos, separados, à exceção do PS, está a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o ministro das Finanças, Fernando Medina.





PSD





O PSD diz que o executivo não tem porta aberta para recuperar o tempo de serviço dos professores em cinco anos e que a redução de impostos é menor do que a que os sociais democratas desejam.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024, na área fiscal, segundo o líder da bancada social-democrata, "mantém a linha das anteriores, ou seja, impostos máximos e serviços públicos mínimos".

"Relativamente aos professores e à recuperação do tempo de serviço, o Governo não parece aberto à proposta do PSD de recuperar 20% em cada ano. Também não nos pareceu que exista abertura para mexer no IRC, reduzindo a sua taxa", disse.





Chega

André Ventura disse que o Governo prepara uma ajuda às famílias face ao aumento das rendas e empréstimos. "Não nos transmitiram que técnica orçamental vai ser empregada", sublinhou o presidente do Chega.O partido lembrou ainda que "o Governo não tem nenhuma medida de apoio às empresas" e anunciou que o Executivo planeia prolongar no próximo ano a devolução de IVA nos combustíveis.