Quem é Patrocínio Azevedo, o 'vice' de Gaia e líder da concelhia do PS detido por suspeitas de corrupção

Patrocínio Azevedo, o vereador da câmara municipal de Vila Nova de Gaia detido, esta terça-feira, no âmbito de uma grande operação da Polícia Judiciária de combate a esquemas de corrupção na área do urbanismo não é apenas o 'vice' do presidente da autarquia, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues.



Azevedo é também o líder da influente concelhia de Gaia do PS e tudo aponta para que possa ser o candidato do partido às próximas eleições autárquicas. Eduardo Vítor Rodrigues não se poderá recandidatar ao cargo por limitação de mandatos.







Patrocínio Azevedo tem 48 anos e é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto.