Governo chega a acordo com o PCP para eliminar o fator de sustentabilidade de 14,5% no próximo ano.

Quem tem 63 anos de idade e, pelo menos, 40 anos de descontos vai poder pedir a aposentação antecipada sem uma parte substancial do corte, a partir de janeiro de 2019. O Governo chegou a acordo com o PCP para o alargamento do novo regime das carreiras contributivas longas. A partir do próximo ano, quem se aposentar antes da idade legal de ...