Rui Moreira fica até ao fim do mandato na Câmara do Porto se “Deus permitir”

A reeleição de Rui Moreira como presidente da Câmara Municipal do Porto não causou surpresa.Ainda antes de saírem projeções era já gritada vitória na sua sede de campanha. Com bandeiras no ar, os apoiantes mostravam-se muito otimistas. Também o candidato independente dizia estar "confiante" e "sentir-se muito bem". Já com o avançar da noite foi confirmado um resultado que era já mais do que esperado."Se Deus permitir, cumprirei o meu mandato até ao fim, mas nós não sabemos o nosso futuro, nós só sabemos o nosso presente", disse Rui Moreira quando entrou na sede, numa alusão ao processo judicial ‘Selminho’, no qual arrisca a perda de mandato se for condenado.A ida a julgamento neste caso levou precisamente a que chegassem a ser levantadas dúvidas sobre a sua recandidatura ao Porto. Durante a noite, Rui Moreira foi ainda questionado sobre o que iria dizer no momento da vitória. Revelou que não tinha qualquer discurso preparado. "Nunca tenho, dá azar", disse o candidato, que revelou ter almoçado com a família e que depois tirou "uma soneca".Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, e Vladimiro Feliz ficaram taco a taco nos resultados das eleições. Tiveram votações semelhantes, tendo ambos ficado longe dos resultados obtidos por Moreira, que era apoiado pela Iniciativa Liberal.A socialista Luísa Salgueiro segue para um segundo mandato na Câmara Municipal de Matosinhos. Bruno Pereira, candidato da coligação PSD/CDS ‘Matosinhos O Futuro é Agora’, não conseguiu chegar à liderança. "Obrigada! Continuaremos a trabalhar juntos por Matosinhos", escreveu Luísa Salgueiro nas redes sociais após serem conhecidos os resultados.Apesar do empenho de António Costa, que esteve em Braga ao lado de Hugo Pires, o candidato do PS sofreu uma copiosa derrota. Ricardo Rio voltou a ganhar as eleições e, tal como há quatro anos, manter a maioria absoluta."O voto é a arma do povo. Foi útil alargar o voto até às 20h00"."Maioria na Assembleia melhoraria a governação"."Sei ouvir a oposição, mas decidir cabe aos eleitos"."Cultura será um dos pilares do mandato"."Na mobilidade continuaremos a aumentar a oferta stcp"."Caso selminho incomoda-me, mas continuo a dormir muito tranquilo".