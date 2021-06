O Governo a caminho do abismo.

Nomear o procurador nacional europeu com critérios políticos, colocar gente amiga no DCIAP, aumentar fortemente os salários dos magistrados, mentir sobre as nossas propostas e SOLTAR PRISIONEIROS EM BARDA. É assim que o Governo destrata a justiça. https://t.co/A0Qpm4j7BI — Rui Rio (@RuiRioPSD) June 20, 2021

O líder do PSD, Rui Rio, acusou este domingo o Governo de estar "a caminho do abismo". Rio afirma que o Estado colocou "gente amiga no DCIAP" e soltou "prisioneiros em barda".Rui Rio recorreu ao Twitter para criticar duramente a atuação do Governo relativamente à libertação de condenados. O Presidente do PSD referiu ainda que o Governo "destrata a justiça".