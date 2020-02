Rui Rio ataca juízes arrogantes e pede coragem política no 38.º Congresso do PSD

Rui Rio critica a "arrogância" de alguns agentes da Justiça e diz que esta "cavou um pouco mais o fosso que a separa do povo" com o aumento dos salários dos magistrados, aprovado por um Governo que "não tem grande problema em ser fraco com os fortes e forte com os fracos". No encerramento do congresso do PSD, em Viana do Castelo, o presidente social-democrata reforçou a necessidade da reforma da Justiça e do sistema político - limitando mandatos no Parlamento e reduzindo "moderadamente" o número de deputados .A reforma do sistema político, frisou, tem de fugir "à habitual demagogia", contrariando a "lógica abstrusa que parte do princípio de que quem está na política é suspeito". Uma lógica, disse, "que pode agradar aos tabloides que vivem do escândalo e da suspeita gratuita, mas não serve a dignidade e muito menos a nobreza da função política". "Tem de haver coragem para combater a demagogia e o populismo", referiu num discurso de 50 minutos. O líder do PSD insistiu na tónica da Justiça, para atacar a "morosidade", "a incapacidade em investigações que se arrastam", "o corporativismo" e a "arrogância de muitos dos seus agentes".Também o ataque ao Governo - "que segue a esquerda mais radical" e com o qual "os portugueses podem ter ambição, desde que seja poucochinha" - foi outra das tónicas . "Adiar reformas, varrer problemas para debaixo do tapete e fazer o discurso de que tudo está bem não é uma postura responsável."Rio pediu coragem para "um pacto político abrangente" que crie emprego no interior. Tocou ainda na degradação do SNS, que diz precisar de "gestores mais competentes e menos ligados à lógica partidária".No final, deixou um recado: "Quem está na vida pública para receber, dela sairá sem qualquer honra ou glória."A lista da Comissão Política de Rui Rio obteve 62,4% dos votos - só Luís Filipe Menezes teve menos (61,8%), em 2007. No Conselho Nacional, 21 dos 70 eleitos são afetos ao líder (lista de Paulo Rangel) e 16 ao oponente Luís Montenegro (lista de Paulo Cunha), mas Carlos Eduardo Reis conseguiu oito lugares, tal como Bruno Vitorino (que apoiou o ex-candidato à liderança Miguel Pinto Luz). Rio perdeu na corrida ao Conselho de Jurisdição: Paulo Colaço derrotou Fernando Negrão.Rui Rio deixou um "cumprimento particular" ao CDS no início do discurso, falando em "unir esforços". No final, ‘Chicão’ subiu ao palco para cumprimentar o líder do PSD e foi bem claro: "É importante que haja uma aliança alargada a pensar já nas próximas eleições autárquicas, de modo a que PSD e CDS consigam ganhar o maior número de câmaras ao PS". Depois, diz, há que "estreitar pontes" para apresentar uma solução alternativa de Governo.As 13 moções temáticas foram aprovadas pelo congresso, incluindo a que propõe a introdução de primárias para a eleição do líder do partido.A moção de António Pinheiro Torres que defende um referendo sobre a eutanásia foi aprovada por larga maioria. ‘Chicão’ convidou o partido "a juntar-se ao CDS no combate pela vida, contra a eutanásia"."Em termos individuais, não tenho qualquer dúvida de que me revejo no mandato exercido pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa", afirmou José Silvano, secretário-geral reeleito.