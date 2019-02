Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio desvaloriza censura mas fica ao lado do CDS

Aproveita para atirar farpa a sociais-democratas: "É natural que o PSD seja arrastado”.

Por Diana Ramos | 08:47

O PSD dá uma no cravo e outra na ferradura. Por um lado, vai votar esta quarta-feira ao lado do CDS na moção de censura ao Governo. Por outro lado, desvaloriza a iniciativa dos centristas pois "não tem qualquer efeito prático".



O grupo parlamentar social-democrata usou as redes sociais para anunciar o voto a favor da moção. "É por demais evidente que a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS não tem qualquer efeito prático", acrescenta logo a seguir.



Na TSF, o vice-presidente social-democrata David Justino explicou a postura do PSD: "Se fosse só pela oportunidade não votaríamos, mas como não é pela oportunidade, é pelo conteúdo e pelo objetivo, não temos problema nenhum em votar [a favor]."



Ao final da tarde, Rui Rio deu a cara pela decisão: "Se dizemos mal [no debate], íamos votar favoravelmente?", questionou. O presidente social-democrata admitiu também que só não apresenta uma iniciativa semelhante por "não ter efeito prático nenhum". "Seriam as eleições antecipadas quatro meses."



O primeiro-ministro aproveitou a deixa para repetir que a moção servirá só para disputa à direita. E lançou a farpa: "É natural que o PSD seja arrastado para esta situação."



PORMENORES

Metade mais um

A aprovação de uma moção de censura tem de ser feita por um mínimo de 116 deputados e implica a demissão do Governo.



Distribuição

Sozinho, o PS tem 86 deputados. Terá a votar ao seu lado o PCP e Os Verdes (17 deputados), o BE (19 deputados) e provavelmente o PAN (1 deputado), num total de 123 parlamentares.



Direita

Nas bancadas da direita, o PSD conta com 89 deputados, a que se somam os 18 do CDS. Sozinhos, os dois partidos não aprovam a moção de censura.