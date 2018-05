Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio encontra-se com Angela Merkel na quinta-feira

Chanceler alemã está em Portugal para uma visita de dois dias.

O presidente do PSD, Rui Rio, reúne-se na quinta-feira de manhã com a chanceler alemã em Lisboa, no último de uma visita de dois dias de Angela Merkel a Portugal.



O encontro, marcado para as 09h00 num hotel de Lisboa, será o segundo de Rio com Merkel, depois de ambos terem tido uma reunião privada em 22 de março em Bruxelas à margem da Cimeira do Partido Popular Europeu (PPE).



Nesse encontro, de acordo com informação do partido, "o presidente do PSD e a chanceler da Alemanha falaram da situação de Portugal e do projeto europeu".



"Tive oportunidade de dizer à chanceler alemã que a situação portuguesa é francamente melhor do que era no tempo em que tivemos de ter uma política de austeridade muito apertada por força de erros cometidos no passado", afirma Rui Rio, citado na newsletter de hoje do PSD.



Hoje, a chanceler germânica tem no Porto e em Braga um programa mais virado para os domínios económico-empresariais e científico, e na quinta-feira, já em Lisboa, Angela Merkel é recebida ao início da manhã pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.



Pelas 10h45, está prevista a chegada da chefe do executivo alemão ao Palácio Foz, iniciando-se, depois, uma reunião a sós com o primeiro-ministro, António Costa.



Ainda de acordo com o programa oficial, pelas 11h20, terá início uma reunião alargada às comitivas dos dois governos e, a terminar, o primeiro-ministro português e a chanceler alemã farão declarações à imprensa.