Rui Rio na festa do PSD Madeira: "Venho fazer justiça ao trabalho do PSD desde 1976"

Por Lusa | 12:45

O líder do PSD, Rui Rio, disse este domingo que a sua participação na festa do partido no Chão da Lagoa, na Madeira, visa "fazer justiça" ao desempenho dos social-democratas na região autónoma e sublinhou o cariz "genuíno" do evento.



"Venho aqui fazer justiça àquilo que é o trabalho que o PSD fez ao longo destes quarenta e tal anos, desde 1976, em prol de uma franja do território nacional, que é a Madeira", afirmou aos jornalistas, no momento em que iniciou o percurso pelas barracas representativas das 54 freguesias da região autónoma.



O presidente do PSD chegou à Herdade do Chão da Lagoa, nas serras do Funchal, a meio da manhã, acompanhado pelo líder regional do partido e presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, onde encontrou o ex-chefe do executivo Alberto João Jardim, que já não participava na festa deste 2015.



"Com certeza que me sinto bem na presença dos dois. Se não estivessem os dois é que não me sentiria bem", afirmou Rui Rio, mostrando-se, por outro lado, confiante na vitória do PSD nas eleições regionais do próximo ano.



O líder social-democrata considerou, no entanto, que a Festa do Chão da Lagoa, o maior evento partidário da Madeira, "não é o pontapé de saída para as eleições regionais", mas apenas um "primeiro passo", havendo ainda "um caminho a percorrer" até lá.



Rui Rio disse, por outro lado, que a Festa do Pontal, no Algarve, que assinala a reentrada política do PSD após o verão, este ano "vai ser diferente" e vai "regressar às origens", vincando também que está confiante que o partido vai alcançar bons resultados nos três atos eleitorais do próximo ano: legislativas nacionais, legislativas regionais e europeias.



Confiante mostrou-se também Alberto João Jardim, líder histórico do partido, que considerou que "se o PSD não ganhar, está-se muito mal" e sublinhou que o povo português é culturalmente social-democrata, afastando-se e aproximando-se do partido em função das lideranças e das pessoas que o dirigem.



Os discursos no Chão da Lagoa, onde a organização da festa estima a presença de 20 mil pessoas, estão agendados para as 13:30 horas