Rui Rio prossegue ataque a propostas de António Costa

O líder do PSD, Rui Rio, voltou este domingo a tecer críticas ao programa eleitoral do PS, atacando desta vez as propostas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que o secretário-geral socialista, António Costa, apontou como "a joia da coroa" da próxima legislatura, caso vença as eleições de 6 de outubro e forme Governo."Depois de terem chegado ao fim da legislatura com o SNS numa situação calamitosa, o PS promete que, se ganhar as eleições, vai apostar na Saúde", escreveu Rui Rio nas redes sociais. "Por um lado estão a confessar o falhanço, por outro será difícil aos portugueses acreditarem na genuinidade deste tipo de afirmações", escreveu o presidente do PSD nas redes sociais.O novo ataque político surge depois de, no sábado, Rui Rio ter criticado as propostas socialistas de apoio às PME, e após, um dia antes, ter acusado o PS de "copiar" as medidas do programa eleitoral dos sociais-democratas.No último sábado, o secretário-geral do PS afirmou, na convenção nacional onde foi aprovado o programa eleitoral socialista, em Lisboa, que o SNS tem que estar mais próximo dos cidadãos e "com mais recursos para prestar melhores serviços aos portugueses". Por isso, adiantou, "merece todo o carinho" e que será a "joia da coroa do investimento do PS na próxima legislatura".Horas antes, à entrada para aquele encontro, confrontado com a acusação de Rio, Costa não comentou e limitou-se a esboçar um sorriso.