Coerente consigo mesmo, o atual presidente do PSD e candidato à liderança do partido, Rui Rio, mantém a porta aberta a “entendimentos com o PS”, se os socialistas não alcançarem a maioria absoluta nas Legislativas de 30 de janeiro, garantiu ontem em entrevista à CMTV. Neste caso, o objetivo é travar a força da esquerda: “Não temos de encostar o PS ao BE e PCP, temos de ter outra abertura, mas tem de ser em prol do País e bem negociada.