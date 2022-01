Rui Rio recusa entendimento com Chega "desorganizado" em debate com Ventura

No debate desta segunda-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, recusou entendimento com o Chega nas eleições legislativas por ser um partido "desorganizado" e reforça que "há instabilidade": "Ora é favor do SNS, ora é contra. Ora defende a Escola Pública, ora não defende."



Ventura insiste na conversa com o PSD e diz que é preciso diálogo "para haver um Governo que afaste António Costa", argumentando que no dia a seguir às eleições o Chega está "disponível" para se sentar com Rui Rio.