Rui Rocha é o novo líder da Iniciativa Liberal com 51,7% dos votos

Rui Rocha foi eleito este domingo o novo líder da Iniciativa Liberal, com 51,7% dos votos, sucedendo a João Cotrim de Figueiredo.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorreu entre este sábado e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa. Cerca de 2300 membros do partido inscritos na reunião magna elegeram o novo líder do partido.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputaram a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.