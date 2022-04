A auditoria externa à Câmara de Lisboa, na sequência da divulgação de dados pessoais de ativistas à Embaixada da Rússia, ainda não avançou, oito meses depois de ter sido aprovada por unanimidade uma proposta do CDS para a sua realização, confirmou o CM junto da autarquia depois de a notícia ter sido avançada pelo ‘Público’. O escândalo, apelidado de ‘Russiagate’, estalou quando a autarquia era liderada por Fernando Medina (PS), que nas últimas Autárquicas, em outubro do ano passado, perdeu a câmara para Carlos Moedas (PSD).





Mas o lançamento do concurso público para a auditoria externa deve estar para breve. A câmara assinou, em março, um despacho a ordenar que se avançasse com a auditoria externa com urgência, depois da auditoria interna, que demorou nove meses a ficar pronta e que concluiu pela partilha de dados pessoais a embaixadas em pelo menos 52 manifestações. Segundo o ‘Público’, o município diz estarem a ser tomadas “todas as diligências conducentes à contratação da auditoria externa”.