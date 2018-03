Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD pressiona demissão de Barreiras Duarte

Próximos de Rio admitem que “as coisas estão por um fio” e que caso de Feliciano Barreiras Duarte é insustentável.

Por Diana Ramos | 01:30

Sem escapatória e sob elevada pressão interna, Feliciano Barreiras Duarte está a um passo de se demitir do cargo de secretário-geral do PSD. O próprio presidente do partido, Rui Rio, aguarda apenas que o deputado lhe comunique a decisão de sair.



"As coisas estão por um fio e não podem passar deste fim de semana", diz ao CM uma fonte social-democrata, sublinhando que não existe margem para outro cenário que não a demissão do secretário-geral. Há quem confidencie que "o caso é uma vergonha" e ontem, em entrevista à Antena 1, o vice-presidente do PSD Castro Almeida deixou claro que "as coisas não estão a correr bem" a Rio nestas primeiras semanas de liderança, reconhecendo que "Feliciano Barreiras Duarte estará a avaliar se tem ou não tem condições de poder exercer" após a polémica em torno da falsa informação curricular.



Um dirigente próximo do núcleo duro de Rui Rio explica que o líder do PSD já antecipava que, nesta fase inicial, surgissem alguns casos para fragilizar a nova direção social-democrata. Contudo, sublinha que o caso de Feliciano Barreiras Duarte "é grave", já que está em causa "uma mentira" que pode configurar uma fraude, lembrando que Rio tem uma posição absolutamente antagónica a este tipo de comportamentos. O CM questionou ontem Feliciano Barreiras Duarte, por SMS, sobre se já tinha falado com Rio sobre uma saída do cargo, mas não obteve resposta.



Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República evitou comentários diretos à situação do secretário-geral do PSD, mas deixou o aviso: "Aquilo que eu disse sempre e que volto a dizer é que é muito importante que haja partidos fortes", frisando que estamos a cerca de um ano das eleições europeias.

Catarina Martins, líder do BE, destacou que "o PSD tem explicações a dar" sobre Feliciano Barreiras Duarte.



Teve subsídio de alojamento com casa em Lisboa

Sucedem-se as polémicas com Barreiras Duarte: entre 1999 e 2009 deu a morada da casa dos pais no Bombarral para receber subsídio de transporte e ajudas de custo do Parlamento, diz o ‘Observador’. Nesse período, morava na Av. Roma, em Lisboa. Um deputado de Lisboa recebe 23,05 euros de ajudas de custo por dia. Um deputado de fora tem direito a receber 69,19 euros por dia.