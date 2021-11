“Somos o partido de Deus, pátria, família e trabalho. É nisso que este partido acredita e continuará a acreditar”, disse este domingo André Ventura, no discurso de encerramento do IV congresso do Chega. A lista de André Ventura para a direção nacional do Chega foi eleita com 85,3% dos votos dos 489 delegados.









O presidente do partido afirmou: “Nunca vos pedi um cheque em branco, eu sei que muitos têm dúvidas. É legítimo duvidarem de mim. O que vos peço é uma oportunidade para poder governar este País. É possível que eu cometa erros nas escolhas. O que vos peço é a confiança.” Acrescentou também: “António Costa, vamos atrás de ti, não descansarei enquanto o PS não sair do Governo em Portugal.”

Para a nova direção registou-se uma única mexida, com a entrada do único deputado dos Açores, José Pacheco (que viabilizou o Orçamento regional contra as ordens de Ventura), que substituiu Ana Motta Veiga, mantendo-se os restantes vice-presidentes: Tânger Correa, Gabriel Mithá Ribeiro, Marta Trindade e Pedro Frazão.