Zelensky: “A Ucrânia não tem nada que ver com o que aconteceu [a Prigozhin]. Sabemos bem quem tem”

Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se esta quinta-feira com Volodymyr Zelensky no palácio presidencial no dia em que a Ucrânia assinala o 32º aniversário da independência. Os dois presidentes falaram, em conferência de imprensa, sobre a morte de Yevgeny Prigozhin.



O Presidente da Ucrânia considerou que a presumível morte do líder do Grupo Wagner é "uma coisa boa" para a Ucrânia e até fez uma piada sobre o assunto.

"Quando a Ucrânia pediu aos parceiros ajuda com meios aéreos, não era esse tipo de ajuda", ironizou o presidente ucraniano.

"A Ucrânia não tem nada que ver com o que aconteceu. Sabemos bem quem tem", acrescentou.

O Presidente da República afirmou que, devido à presença do grupo Wagner em África, Portugal tem missões em território africano e, por isso, acompanha tudo o que acontece.