Em apenas uma semana, o distrito de Viana do Castelo registou cerca de 100 fogos florestais. A situação é preocupante e o presidente da Federação de Bombeiros de Viana do Castelo exige mais meios e “seriedade” no combate.









“Na última semana de janeiro, tivemos cerca de 100 incêndios e essa despesa não pode continuar a ser suportada pelas associações humanitárias”, diz Germano Amorim, presidente da federação, acrescentando que “é inadmissível” que o Estado continue a colocar nos bombeiros toda a responsabilidade “no que se refere à garantia da proteção civil nacional”.