108 pessoas morreram nas estradas portuguesas nos últimos dois anos

Em apenas dois anos, 108 pessoas morreram de forma negligente nas estradas portuguesas, só na área de atuação da Polícia de Segurança Pública (PSP). Os números adiantados pela PSP permitem concluir que, em 2021, foram realizadas mais de 30 mil operações de fiscalização rodoviária a nível nacional, nos principais e mais movimentados centros urbanos de Portugal continental e na totalidade das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.Em janeiro de 2022, comparando com o período homólogo do ano passado, o número de mortes nas estradas nacionais aumentou para o dobro. Outro indicador que registou aumentos significativos foi o das ofensas à integridade física por negligência em acidentes de viação.A PSP aponta também a subida dos casos de condução sob o efeito do álcool. De acordo com os dados recolhidos, em 2021, foram detetados 276 casos durante o mês de janeiro, enquanto no primeiro mês deste ano, já tinham sido detetados 666 casos. "Se analisarmos apenas o mês de janeiro dos últimos 4 anos (2018-2021), a média de crimes por condução sob o efeito do álcool é de 545", refere a PSP.