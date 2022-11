13 detidos por tráfico de droga no Algarve

Onze homens e duas mulheres foram detidos pela PSP durante uma mega operação de combate ao tráfico de droga no Algarve.A rede fazia venda direta em zonas de diversão noturna e durante a realização de festivais realizados nesta região.A investigação já durava há vários meses e levou à realização de 25 buscas domiciliárias nos concelhos de Portimão, Lagos e Olhão e também na área Metropolitana de Lisboa.A operação durou mais de 20 horas e envolveu cerca de 150 operacionais das diversas valências da PSP, contando ainda com o apoio da GNR.Foram detidos 12 homens e duas mulheres, entre os 21 e os 66 anos, e constituídos arguidos mais 14 pessoas, indiciados pela prática de tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.Foram apreendidas milhares de doses de ecstasy, haxixe, cocaína, liamba e heroína, quase 30 mil euros em dinheiro, 4 armas de fogo e 185 munições.A rede já tinha alguma dimensão e fazia venda direta aos consumidores, nomeadamente em zonas de diversão noturna e durante a realização de festivais de música.A investigação foi coordenada pela Esquadra de Investigação Criminal de Portimão, em conjunto com a Brigada de Investigação Criminal da PSP de Lagos, sob a direção do Ministério Público de Portimão.Os detidos vão ser presentes a um juiz do Tribunal de Portimão para aplicação das medidas de coação enquanto aguardam pelo julgamento.