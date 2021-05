15 detidos e 35 carros recuperados em operação da GNR da Feira

A GNR de Santa Maria da Feira deteve 15 pessoas durante a operação "Drive In" com incidência na viciação de viaturas, falsificação de documentos, furtos em residências e tráfico de droga.



Em comunicado, as autoridades revelaram que a investigação, que decorria há cerca de ano e meio, culminou com a detenção de 13 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, nos distritos de Aveiro, Braga, Guarda, Lisboa, Porto e Viseu, com incidência no norte do distrito de Aveiro.