1565 processos abertos em 2021 por crimes de exposição íntima

Em 2021, foram abertos pela Procuradoria-Geral da República (PGR) 1565 processos relacionados com com o crime de devassa da vida privada e com a divulgação não consentida de imagens íntimas.De acordo com a imprensa nacional, contabilizam-se assim mais quatro queixas por dia e os números têm vindo a aumentar.Em Portugal, a exposição na Internet de vídeos ou fotografias de alguém nu ou parcialmente despido não é, por si só, considerada um crime.A maior parte das vítimas deste género de crimes não faz queixa por receio de julgamentos ou por vergonha. Na maioria dos casos são mulheres.