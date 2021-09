Um universo de 175 clientes do Banque Privée Espírito Santo (BPES), antigo banco gestor de fortunas do Grupo Espírito Santo (GES), legalizaram cerca de 225 milhões de euros que tinham escondido do Fisco na Suíça.O dinheiro foi legalizado através da adesão ao Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT) III, conhecido como perdão fiscal.