Avião aterra de emergência em Faro

Incidente ocorreu depois de ter sido detetada uma avaria num dos motores.

Por T.G. | 10:04

Um avião que fazia o voo entre Londres, Inglaterra, e Faro aterrou, este sábado de manhã, de emergência no aeroporto algarvio, depois de ter sido detetada uma avaria num dos motores.



Foi acionado o alerta amarelo do plano de intervenção interna do aeroporto, mas tudo decorreu sem incidentes.



O alerta foi dado às 11h27, quando faltavam cinco minutos para o Airbus321, com 227 pessoas a bordo, aterrar e a tripulação reportou uma aparente avaria.



Depois de aterrar não foram detetados problemas no avião, que levantou voo para a viagem de regresso cerca de uma hora depois.