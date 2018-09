Sentiu o sismo? Envie-nos o seu relato

Conte-nos o que viveu enviando um e-mail para portal@cmjornal.pt.

08:44

Partilhe com o Correio da Manhã o que está a viver esta terça-feira, após o sismo de magnitude 4,6 na escala de Ritcher que abalou o Norte e Centro do país.



Envie o seu relato para portal@cmjornal.pt, com indicação do seu nome e zona onde está.



Pode também usar a secção Eu Repórter CM e enviar diretamente essas informações para o site do CM.





Um leitor garantiu ter sentido um sismo "de intensidade moderada" em Aveiro. "O prédio tremeu e abanou as janelas", confessou Mário Fernandes, que admite que o abalo "teve a duração de cerca de 30 a 40 segundos".

Paula Lima Carneiro mora no Porto e garante que sentiu "um abanão". "Várias pessoas aqui da zona sentiram. Tinha acordado, estava de pé e senti tudo a abanar. Foi uma sacudidela", disse, assegurando que, na sua zona, a população reagiu de forma tranquila. "Foi tudo muito rápido e não tive tempo para ter medo".



Em Vila Nova de Famalicão, o leitor Pedro Moreira garante que "foi uma sensação estranha ver a cama e as persianas a abanarem". "Eu e a minha esposa sentimos o sismo cerca das 07h14 da manhã, estávamo-nos precisamente a preparar para nos levantarmos para mais um dia de trabalho", garante.



Carlos Castanheira diz ter acordado de uma "forma diferente, com um forte barulho e tudo a tremer". "A minha esposa quando me viu levantar disse-me logo que era um pequeno tremor de terra. Foram poucos segundos mas sentiu-se bem", relata o leitor de Lourosa, Santa Maria da Feira.



A leitora Amélia Caetano, residente na Póvoa de Varzim, estava a preparar-se para mais um dia de trabalho quando ouviu um som que lhe pareceu trovoada. "As coisas que tinha em cima dos móveis da sala começaram a abanar. No momento em que tomei consciência de que era um tremor de terra deixei de o sentir", explica.



Também em Santa Maria da Feira, o local do país onde se sentiu o abalo com maior intensidade, o leitor José Paulo conta que estava a tomar o pequeno almoço quando começou a ouvir um barulho semelhante ao de "um camião de grandes dimensões a passar na via", seguido de um tremer das janelas.



Em Espinho, no distrito do Porto, Olinda Silva sentiu todo o seu prédio a abanar. A leitora Graça Anjos, de Vila Real, conta que sentiu o tremor de terra, apesar de por poucos segundos.



Em Oliveira de Frades, Viseu, Liliana Bastos acordou com os vidros da janela a fazer barulho e com a cama a abanar. "Foi uma coisa rápida. Falei com mais pessoas da zona que também sentiram o abalo", revela.