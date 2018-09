Sismo de 4.6 na escala de Richter sentido no Norte e Centro do país

Epicentro do terramoto situou-se a 130 quilómetros de Peniche.

Um sismo de alguma intensidade foi sentido esta terça-feira de manhã na zona do Grande Porto.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado às 07h12 desta terça-feira. O epicentro localizou-se a cerca de 130 quilómetros a Noroeste de Peniche.



Há relatos do abalo ter sido sentido em locais como Porto, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Nazaré, Alpendorada, Aveiro, Coimbra, Oliveira de Azeméis, Viseu e Braga.



Veja o local do epicentro do sismo que abalou várias zonas no norte e centro do país.





Um leitor garantiu ter sentido um sismo "de intensidade moderada" em Aveiro. "O prédio tremeu e abanou as janelas", confessou Mário Fernandes, que admite que o abalo "teve a duração de cerca de 30 a 40 segundos".





Magnitude 4.6 (IPMA, cálculo provisório)

