Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restabelecida circulação ferroviária em Alcântara com limitação de velocidade

Abastecimento de água nas ruas afetadas pela rotura da conduta da EPAL também foi "regularizada".

18:47

A circulação ferroviária entre as estações de Campolide-A e Alcântara-Terra, na Linha de Cintura, interrompida na sequência de uma rotura na Rua Maria Pia, em Lisboa, já foi restabelecida, com limitação de velocidade, informou a Infraestruturas de Portugal.



"Foi restabelecida a circulação ferroviária entre as estações de Campolide-A e Alcântara-Terra", informou à Lusa a Infraestruturas de Portugal (IP), acrescentando que tem limite de velocidade de 10 quilómetros por hora, num troço de 50 metros, entre os quilómetros 0,400 e 0,450 da Linha de Cintura.



De acordo com a IP, a circulação ferroviária esteve interrompida entre Ponte Santana e Alcântara-Terra, devido a uma barreira que caiu sobre a linha e à acumulação de água no Túnel de Alcântara, em consequência da rotura de uma conduta na Rua Maria Pia, em Lisboa.



Segundo a Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), em comunicado, a circulação rodoviária na Maria Pia estará interrompida até às 08:00 de quinta-feira, "altura em que será possível abrir ao trânsito uma das faixas com o apoio da Polícia Municipal".



O trânsito está cortado desde a manhã desta quarta-feira, nos dois sentidos, por causa de uma rotura numa conduta da EPAL, que provocou o abatimento do piso, na zona de Alcântara, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



O abastecimento de água nas ruas afetadas pela rotura da conduta da EPAL foi, entretanto, "regularizada", anunciou a empresa.