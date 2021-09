GNR detém homem por tráfico e apreende drogas e armas em Ourique

Um traficante, de 38 anos, foi detido em flagrante por militares da GNR, em Ourique, onde se dedicava à produção e venda de canábis.Tinha dois quilos de liamba, plantas, sementes e até óleo de canábis. Segundo revelou este sábado a força de segurança, o homem foi apanhado com várias armas - um sabre-baioneta, uma pistola de CO2 com carregador e uma espingarda de ar comprimido -, além de munições e uma mira telescópica.Guardava ainda um taco de basebol, assim como diverso material para a preparação da droga.Ficou em liberdade, com apresentações quinzenais.